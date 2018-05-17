Суд Італії почне розгляд справи українського нацгвардійця Марківа 6 липня - адвокат

Таким став підсумок сьогоднішнього попереднього засідання суду в Павії, прокуратура якого завершила розслідування справи Марківа.

Український військовий Віталій Марків постане перед судом Італії 6 липня цього року.

Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на адвоката нацгвардійця Раффаелле Делла Валле.

За його словами, таким став підсумок сьогоднішнього попереднього засідання суду в Павії, прокуратура якого завершила розслідування справи Марківа.

Майбутній процес відбуватиметься у суді міста Ассізі.

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У четвер, 17 травня на засіданні був присутній мер Павії Массимо Депаолі, щоб засвідчити близькість місцевої влади до родини фотографа. Сам Марків, який майже рік перебуває під вартою у в’язниці Мілана, вирішив не з’являтися на засідання.

Як повідомляв УНІАН, заступника командира взводу першого батальйону оперативного призначення Національної гвардії ім. Кульчицького старшого сержанта Марківа затримали 30 червня 2017 року в Італії за підозрою у вбивстві фоторепортера громадянина Італії Рокеллі та його російського напарника Андрія Миронова поблизу Слов'янська 24 травня 2014 року.

17 липня суд у місті Павіа провів попередній допит Марківа.

За даними українського слідства, загибель двох журналістів сталася внаслідок артобстрілу з боку російсько-терористичних військ. У Нацгвардії наголосили, що у 2014 році у батальйоні імені Кульчицького в наявності не було жодного міномета.