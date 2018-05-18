Кіровоградську область хочуть перейменувати

Кіровоград був перейменований в Кропивницький майже два роки тому.

У Верховній Раді зареєстровано проект закону про внесення змін до статті 133 Конституції України (щодо перейменування Кіровоградської області) (№ 8380).

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Тексту законопроекту на сайті парламенту не оприлюднено. Його авторами є понад 100 депутатів з різних фракцій, груп, а також позафракційні.

Водночас один з авторів законодавчої ініціативи, народний депутат від "Народного фронту" Леонід Ємець у коментарі УНІАН повідомив, що перейменування пропонується здійснити відповідно до того, як було перейменовано Кіровоград - на Кропивницький. "Кропивницька область", - сказав Ємець.

Як повідомляв УНІАН, 14 липня 2016 року Верховна Рада перейменувала Кіровоград на Кропивницький.