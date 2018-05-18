Google розробила 3D-екскурсії пам'ятками української столиці (відео)

20:36, 18 травня 2018
Суспільство
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Про це розповідається у сюжеті ТСН.

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Піднятися на найвищі споруди столиці, або ж спуститися в підземелля тепер можна не виходячи з дому. Для цього потрібні лише окуляри віртуальної реальності. Наш кореспондент випробував їх на собі.

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Теги: #Київ#Google#екскурсія