Google розробила 3D-екскурсії пам'ятками української столиці (відео)

Піднятися на найвищі споруди столиці, або ж спуститися в підземелля тепер можна не виходячи з дому.

Одна з найбільших інтернет-корпорацій світу розробила 3D-екскурсії пам'ятками української столиці. Про це розповідається у сюжеті ТСН. Читайте такожКиїв як на долоні: у столиці відкрився оглядовий майданчик на висоті пташиного польоту (фото) Піднятися на найвищі споруди столиці, або ж спуститися в підземелля тепер можна не виходячи з дому. Для цього потрібні лише окуляри віртуальної реальності. Наш кореспондент випробував їх на собі.

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