Психологи б'ють на сполох: в Україні росте покоління з неповних родин

Це загрожує складною ситуацією в українському суспільстві уже через 10-15 років.

Психологи б'ють на сполох, адже в Україні зростає ціле покоління українців, вихованих фактично у неповних родинах, де немає або батька, або матері, або ж їх обох.

Це загрожує складною ситуацією в українському суспільстві уже через 10-15 років. Про таке йдеться у програмі "Особливий погляд" на "5 каналі".

Як відзначає член Європейської професійної психотерапевтичної ліги Наталія Кухтіна, причиною такої ситуації є практика трудової міграції за кордоном, коли дитина залишається на піклуванні одного з батьків або зовсім лишається одна.

Через це в дітей формується дуже багато психологічних проблем і труднощів: комплекс покинутої людини, почуття провини і багато іншого.

"Почуття образи, почуття страху, почуття покинутості в цієї дитини. Діти починають страждати шлунково-кишковими захворюваннями. Вони просто не можуть перетравити ту ситуацію, в якій перебувають. Застудні захворювання - вони просто не виходять із цих застуд. Вони без кінця кашляють", - каже психолог.

Зважаючи на такий стан речей, вже за 10-15 років Україна може зіткнутися з масовим явищем - не здатністю громадян створювати сім'ї.

"Вони (діти - ред.) Виростають з почуттям несвідомої помсти. І вони переносять ось ці свої нереалізовані, непрожиті почуття з мамою і татом, на інших людей. І вони не можуть вибудувати продуктивні гендерні відносини – між чоловіком та жінкою, вони не здатні побудувати сім'ю", - наголошує член Європейської професійної психотерапевтичної ліги.

Європейські психологи радять: потерпілим від трудової міграції дітям та їх батькам необхідна психологічна реабілітація.