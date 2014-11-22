Порошенко з дружиною поклали квіти до Пам'ятного знаку жертвам Голодомору (фото)

У День пам'яті жертв голодоморів президент України Петро Порошенко з дружиною поклали квіти до Пам'ятного знаку жертвам Голодомору 1932-1933 років біля Михайлівського Золотоверхого собору в Києві.

Як повідомляє прес-служба президента України, глава держави поспілкувався з людьми, які в той момент були на Михайлівській площі.

У прес-службі нагадали, що о 15:30 президент візьме участь у церемонії вшанування пам'яті жертв голодоморів в Національному музеї «Меморіал пам'яті жертв голодоморів в Україні».

Сьогодні на будівлі Адміністрації президента України на адміністративних будівлях по всій країні приспущені державні прапори з траурними стрічками.

З 16:00 по всій країні люди запалять свічки в пам'ять про ті трагічні події.