Захмарні "платіжки" при відсутніх батареях: житель Новомосковська 15 років веде війну з комунальниками (відео)

Житель Новомосквоска купив квартиру без центрального опалення, однак йому досі шлють платіжки. Зараз його борг складає більше 20 тисяч гривень.

Житель Новомосковська Сергій Телуєв купив трикімнатну квартиру 15 років тому. Придбання та встановлення нових батарей коштувала тоді 8000 грн.

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Молода сім'я повинна була виплачувати кредит за квартиру. І господар вирішив залишити все, як є, і обігрівати приміщення електрикою. Сергій покликав сусіда, запросив ріелтора і майстра ЖЕКу. Разом вони склали акт про те, що батареї в квартирі відсутні. На жаль, директор коммунального підприємства цей акт не підписав.

Крім того, на нових жителів повісили ще й чийсь борг за спожите тепло в розмірі 1600 грн. І це тільки початок історії. Зараз борг Телуєва складає більше 20 тисяч гривень.