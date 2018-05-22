Захмарні "платіжки" при відсутніх батареях: житель Новомосковська 15 років веде війну з комунальниками (відео)
Житель Новомосковська Сергій Телуєв купив трикімнатну квартиру 15 років тому. Придбання та встановлення нових батарей коштувала тоді 8000 грн.
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Молода сім'я повинна була виплачувати кредит за квартиру. І господар вирішив залишити все, як є, і обігрівати приміщення електрикою. Сергій покликав сусіда, запросив ріелтора і майстра ЖЕКу. Разом вони склали акт про те, що батареї в квартирі відсутні. На жаль, директор коммунального підприємства цей акт не підписав.
Крім того, на нових жителів повісили ще й чийсь борг за спожите тепло в розмірі 1600 грн. І це тільки початок історії. Зараз борг Телуєва складає більше 20 тисяч гривень.