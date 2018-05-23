Останній дзвінок 2018: коли, де і що вдягнути (відео)

Коли в цьому році свято останнього дзвоника, що можна вдягнути на лінійку і останні віяння випускної моди.

В цьому році останній дзвоник в Україні пройде в останню п'ятницю травня – 25 числа.

Традиційно для випускників останній дзвоник стане символічним прощанням зі школою, а для всіх інших буде означати початок довгоочікуваних літніх канікул.

В Україні свято останнього дзвоника проходить у вигляді загальної шкільної лінійки, яку відвідують батьки учнів, а вчителі дають напутні слова випускникам.

Що надіти на останній дзвінок

В останні кілька років незмінним трендом останнього дзвоника є вишиванка, яка потіснила радянську шкільну форму – білі фартухи, коричневі сукні і піджаки і банти. Вишиванки одягають в основному всі школярі, за винятком випускників, які одягаються в нарядні сукні та костюми.

В цьому році останній шкільний дзвінок пролунає для 185 508 випускників 11 класів. Після чого їх чекає ЗНО, яке пройде з 22 травня по 13 червня.

Після здачі ЗНО 11-класників чекає найдовгоочікуваніша подія – випускний вечір. Цього року випускні вечори в Україні пройдуть у суботу, 23 червня.

Що надіти на випускний: останні тренди

В цьому році стилісти рекомендують дівчатам не вдягати на випускні відверті сукні з глибоким декольте і розрізами і всіляко уникати вибору вульгарних і дуже коротких суконь. А ось спину або плечі «оголити» можна.

Ще одним актуальним нарядом буде кроп-топ і довга спідниця. Також в цьому році в тренди повернулася асиметрія, тому дівчата можуть сміливо вибирати плаття з таким кроєм.

А от у виборі кольору в цьому році випускниці практично необмежені – в моді будуть пастельні, натуральні тони, а також насичені та яскраві.

Крім цього, як для випускного вечора, так і для останнього дзвінка не останньою деталлю є манікюр, зроблений в стриманих пастельних тонах, який буде поєднуватися практично з будь-яким нарядом. І безпрограшний варіант – французький манікюр. Також стилісти рекомендують не зловживати прикрасами.

Хлопцям же радять вибирати костюми зеленого, синього, сірого, журавлинного і білого кольорів. Актуальними будуть також яскраві піджаки з кольоровою підкладкою і укорочені брюки з середньою посадкою і, звичайно, класичні чорні костюми.