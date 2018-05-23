Порошенко: споруди нового військового містечка на полігоні «Широкий лан» готові на 80%

За словами президента, наразі на полігоні побудовано вже 11 корпусів казарм, в яких на даних час виконуються внутрішні роботи.

Президент України Петро Порошенко заявляє, що загальна готовність зведених споруд на військовому полігоні «Широкий лан» перевищує 80%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави повідомив під час візиту до Миколаєва.

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«Зараз там побудовано вже 11 корпусів казарм, в яких на даних час виконуються внутрішні роботи. Загальна готовність споруд - понад 80%. І одночасно зводяться їдальня, контрольно-пропускний пункт, очисні споруди, котельні, інженерні мережі, тепло-, електро-, водопостачання, каналізація", - зазначив Порошенко.

За словами президента, про ці дані йому доповіли, а сьогодні він особисто все перевірить.

Як повідомляв УНІАН, 8 лютого 2016 року бійці 53-ї окремої механізованої бригади, які перебували на полігоні «Широкий лан», вирушили пішки до Миколаєва, щоб поскаржитися військовому прокурору на умови проходження служби.

Військовослужбовці заявили, що сплять у дірявих наметах, практично на снігу, їм ніде помитися, з їжі у наявності тільки сухі пайки.

9 лютого військовий прокурор Миколаївського гарнізону Олександр Кіт заявив, що розпочато перевірку умов, в яких перебувають бійці 53-ї бригади на полігоні «Широкий лан».

У березні 2016 року суд за недбале ставлення до забезпечення військовослужбовців 53-й бригади на полігоні «Широкий лан» призначив покарання у виді арешту з утриманням на гауптвахті заступнику командувача військ оперативного командування «Схід» з виховної роботи та заступнику начальника з тилу оперативного командування.

У травні 2016 року президент Порошенко доручив міністру оборони Степану Полтораку направити 140 млн грн на розвиток полігону «Широкий лан».

19 березня 2017 року радник президента України Юрій Бірюков у Facebook повідомив, що на полігоні «Широкий лан» почалося будівництво бригадного табору, на об'єкт виділено 370 млн грн.

При цьому, він пообіцяв, що будівництво буде завершене до кінця 2017 року

13 квітня 2018 року Полторак заявив, що основні підрядники будівельних робіт табірного містечка полігону обіцяють завершити будівництво основних об’єктів до кінця осені.

До бригадного комплексу, який споруджується на полігоні, буде включено не лише казарми, а й велику їдальню на 2,5 тис. осіб, де харчуватимуться не лише ті, хто проживає у казармах, а також й ті, хто перебуватиме у новому стаціонарному наметовому містечку. Воно також буде побудоване з урахуванням потреб військових, своєю інфраструктурою та водопостачанням.

Також тут мають спорудити спортивну базу, сучасну базу відпочинку для військовослужбовців-контрактників та для офіцерів, пошту, магазини, кафе та медичну частину.