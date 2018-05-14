Кафе, база відпочинку та магазини: на полігоні "Широкий лан" до кінця року відкриють сучасне військове містечко (відео)

Комплекс буде включати 11 казарм нового зразка, їдальню, спортивну базу, пошту та інше. Це перший такий масштабний проект, який здійснюють за рахунок бюджетних коштів.

Президент України Петро Порошенко заявив, що до кінця поточного року планується відкриття військового містечка нового зразка на полігоні "Широкий лан" (Миколаївська обл.).

Про це він повідомив у Facebook. За його словами, це перший такий масштабний проект, який здійснюють за рахунок бюджетних коштів.

"До кінця цього року плануємо відкрити військове містечко нового зразка на території полігону "Широкий лан" у Миколаївській області. Бригадний комплекс буде включати 11 казарм нового зразка, їдальню на 2500 місць, спортивну базу, сучасну базу відпочинку для військовослужбовців-контрактників та офіцерів, пошту, магазини, кафе, медичну частину", - зазначив президент.

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"Обов'язково загляну на будівництво, щоб особисто перевірити, в яких умовах будуть вчитися, тренуватися і відпочивати наші захисники", - додав Порошенко.

Раніше повідомлялося, що у ЗСУ пообіцяли появу вже восени сучасного табору на скандальному полігоні "Широкий лан".

За даними журналістів, на будівництві бригадного містечка на полігоні Широкий Лан у Миколаївській області діє схема, що дозволяє ділкам неефективно використовувати або привласнювати мільйони гривень бюджетних коштів.

Здати першу чергу будівництва планували ще наприкінці 2017 року. Втім, військові і сьогодні живуть у наметах.

Журналісти вказали, що за минулий рік на будівництві бригадного містечка у Широкому Лані «закопали» близько 160 млн грн. У 2018 році на завершення будівництва необхідно витратити близько 200 млн грн, а загалом будівництво містечка, як очікується, обійдеться у 370 млн грн. До чверті цих коштів (близько 90 млн грн), як стверджується, можуть використати неефективно, або ж просто вкрасти.