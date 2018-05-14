Кафе, база відпочинку та магазини: на полігоні "Широкий лан" до кінця року відкриють сучасне військове містечко (відео)

12:20, 14 травня 2018
Суспільство
1276 0
Порошенко показав відео будівництва містечка / facebook.com/petroporoshenko

Президент України Петро Порошенко заявив, що до кінця поточного року планується відкриття військового містечка нового зразка на полігоні "Широкий лан" (Миколаївська обл.).

Про це він повідомив у Facebook. За його словами, це перший такий масштабний проект, який здійснюють за рахунок бюджетних коштів.

"До кінця цього року плануємо відкрити військове містечко нового зразка на території полігону "Широкий лан" у Миколаївській області. Бригадний комплекс буде включати 11 казарм нового зразка, їдальню на 2500 місць, спортивну базу, сучасну базу відпочинку для військовослужбовців-контрактників та офіцерів, пошту, магазини, кафе, медичну частину", - зазначив президент.

Читайте такожНа будівництві військового містечка у Широкому Лані крадуть мільйони гривень – журналісти (відео)

"Обов'язково загляну на будівництво, щоб особисто перевірити, в яких умовах будуть вчитися, тренуватися і відпочивати наші захисники", - додав Порошенко.

Раніше повідомлялося, що у ЗСУ пообіцяли появу вже восени сучасного табору на скандальному полігоні "Широкий лан".

За даними журналістів, на будівництві бригадного містечка на полігоні Широкий Лан у Миколаївській області діє схема, що дозволяє ділкам неефективно використовувати або привласнювати мільйони гривень бюджетних коштів.

Здати першу чергу будівництва планували ще наприкінці 2017 року. Втім, військові і сьогодні живуть у наметах.

Журналісти вказали, що за минулий рік на будівництві бригадного містечка у Широкому Лані «закопали» близько 160 млн грн. У 2018 році на завершення будівництва необхідно витратити близько 200 млн грн, а загалом будівництво містечка, як очікується, обійдеться у 370 млн грн. До чверті цих коштів (близько 90 млн грн), як стверджується, можуть використати неефективно, або ж просто вкрасти.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #табір#полігон#Широкий Лан