Сумська міськрада створила індустріальний парк «Суми»

Сумський міський голова Олександр Лисенко вважає: можна очікувати, що функціонування індустріального парку «Суми» матиме достатньо високий рівень соціально-економічної, фінансової та бюджетної ефективності.

Сумська міська рада створила індустріальний парк «Суми» і затвердила його концепцію.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було прийняте 23 травня під час чергової сесії міськради.

Зокрема, в документі зазначається, що метою створення індустріального парку «Суми» є забезпечення сприятливих умов для залучення інвестицій в економіку міста, функціонування та розвитку промислових підприємств, поліпшення інвестиційної привабливості міста, активізації економічного та промислового розвитку, створення нових робочих місць, зростання надходжень до бюджетів усіх рівнів, а також розвиток сучасної виробничої та ринкової інфраструктури.

На території індустріального парку можуть бути розміщені підприємства, що здійснюють господарську діяльність у сфері переробної промисловості, а також науково-дослідну діяльність, діяльність у сфері інформації і телекомунікацій та відносяться до ІV-V класу шкідливості.

«Індустріальний парк «Суми» створюється строком на 30 років, який може бути продовжено відповідно до потреб ініціатора створення, керуючої компанії та учасників індустріального парку. Загальна площа індустріального парку – 23,45 гектара, що може бути поділена на шість-вісім майданчиків, площа яких залежатиме від потреб учасників. Загальна площа виробничих приміщень – 48 тисяч квадратних метрів. Очікувана кількість робочих місць – 1 тис. 150», – йдеться у прийнятому рішенні.

Земельна ділянка індустріального парку «Суми» розташована на межі території міста, поруч з діючими виробництвами. Оскільки ділянка розглядалась як резервна територія для розвитку північного промислового вузла, вона має всі можливості для недороговартісного підключення до діючих інженерних комунікацій, що мають для цього резервні потужності.

У відповідності до припущень, перші виробничі потужності в межах індустріального парку будуть запущені у 2021 році, а повне освоєння його території відбудеться протягом наступних 7-8 років.

Під час діяльності індустріального парку «Суми» планується залучити в середньому 1,5 мільйона доларів США прямих інвестицій на 1 га, що в результаті дасть близько 32,5 млн дол. прямих інвестицій.

З метою досягнення максимально ефективного результату від функціонування індустріального парку, в першу чергу проводитиметься робота щодо залучення «якірного» інвестора – потужної іноземної або вітчизняної компанії, виробництво якої стане визначальним для основних напрямів діяльності в межах індустріального парку. Інші учасники індустріального парку зможуть доповнити основне виробництво, і такий підхід дозволить скоротити витрати всіх учасників індустріального парку, що займатимуться виробництвом кінцевої продукції.

Згідно із затвердженою концепцією, на території індустріального парку «Суми» будуть розміщені екологічно безпечні підприємства з найсучаснішими системами переробки промислових відходів, що буде досягнуто шляхом впровадження інноваційних, високотехнологічних та конкурентоспроможних технологій.

«Узагальнюючи основні положення концепції, можна очікувати, що функціонування індустріального парку «Суми» матиме достатньо високий рівень соціально-економічної, фінансової та бюджетної ефективності», – зазначив Сумський міський голова Олександр Лисенко.

Департамент фінансів, економіки та інвестицій міськради має підготувати та подати до уповноваженого державного органу пакет документів для включення індустріального парку «Суми» до Реєстру індустріальних парків.