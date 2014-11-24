В Україні через негоду знеструмлено 69 населених пунктів

Станом на 7.00 залишаються знеструмленими 69 населених пунктів у двох областях у результаті складних погодних умов.

Про це повідомляє прес-центр ДСНС. Згідно з повідомленням, у Житомирській області без електрики залишаються 66 населених пунктів (відновлено - 578) та в Запорізькій області - 3 населених пункти (відновлено - 91). Читайте такожУ трьох областях через негоду знеструмлено понад 600 населених пунктів До робіт з відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.

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