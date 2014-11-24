В Україні через негоду знеструмлено 69 населених пунктів
09:20, 24 листопада 2014Суспільство
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Станом на 7.00 залишаються знеструмленими 69 населених пунктів у двох областях у результаті складних погодних умов.
В Україні знеструмлено 69 населених пунктів / фото УНІАН
Про це повідомляє прес-центр ДСНС. Згідно з повідомленням, у Житомирській області без електрики залишаються 66 населених пунктів (відновлено - 578) та в Запорізькій області - 3 населених пункти (відновлено - 91).
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До робіт з відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.
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