Підозрюваний у "кришуванні" вокзальних злодіїв поліцейський поскаржився прокурору на життя

"А ті, що після мене прийшли, хіба кращі?" - запитував прокурора відсторонений поліцейський, зазначивши, що йому "обідно".

Поліцейський, підозрюваний у "кришуванні" шахраїв на столичному Центральному залізничному вокзалі, поскаржився заступнику прокурора Києва на життя.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила речниця прокуратури Києва Надія Максимець.

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"Сьогодні зранку заступник прокурора міста Києва Андрій Андрєєв приймав на особистому прийомі скаржника. Цей чоловік неодноразово коментував публікації столичної прокуратури у Facebook, натякаючи на якісь неправомірні дії слідчих нашої прокуратури. Тож, щоб розібратися у ситуації та поставити край цим недомовкам, заступник прокурора міста запросив його на особистий прийом", - повідомила вона.

Речниця зауважила, що скаржником виявився старший оперуповноважений сектору кримінальної поліції на станції Київ-Пасажирський, підозрюваний у провадженні щодо банди поліцейських, під прикриттям яких злодії обкрадали людей на вокзалі.

Вона додала, що згідно з даними негласних слідчих (розшукових) дій, цей правоохоронець, наразі відсторонений від посади, прикривав злочини «клофелінщиці», яка труїла та грабувала подорожуючих.

"І ось сьогодні цей чоловік сидів перед заступником прокурора міста та жалівся на своє життя. Мовляв, я ж стільки там пропрацював, а тут ваші зі своєю підозрою. Цитую дослівно: «Обідно, розумієте… 15 років вложити, я там знаю все від «А» до «Я», і буду знати ще років 10. Ну так же не робиться! А ті, що після мене прийшли, хіба кращі?» - запитував він прокурора. Але на поставлені йому прокурором конкретні запитання навіть не зміг сформулювати свої претензії до прокуратури, переймаючись лише тим, що його відігнали від кормушки", - підкреслила речниця.

Також Максимець повідомила, що Андрєєв "популярно роз’яснив йому процесуальні права та перспективу цього провадження".

Як повідомляв УНІАН, 25 січня за результатами тривалої спецоперації затримано членів організованої злочинної групи з числа діючих співробітників кримінальної поліції на станції Київ-Пасажирський, під прикриттям яких професійні крадії вчиняли злочини на території Київського залізничного вокзалу.

Очолював групу підполковник поліції – начальник сектору кримінальної поліції на станції Київ-Пасажирський. До вчинення злочинів останній залучив щонайменше 5 оперативних співробітників кримінальної поліції та декілька груп професійних крадіїв, які сплачували правоохоронцям данину за можливість «працювати» на вокзалі. Крім того, крадії систематично ділились із працівниками поліції викраденим у подорожуючих громадян майном.

7 членам організованої групи було оголошено про підозру у вчиненні особливо тяжкого злочину, передбаченого ч. 5 ст. 185 Кримінального кодексу України (строк покарання до 12 років з конфіскацією майна) та додатково оголошено про підозру за ч. 2 ст. 364 КК України посадовим особам Національної поліції, що входили до складу організованої злочинної групи.