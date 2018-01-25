У Києві поліцейські "кришували" злодіїв на залізничному вокзалі

У Києві затримали злочинну групу з числа діючих співробітників кримінальної поліції, які «кришували» злодіїв на Київському залізничному вокзалі.

Як повідомляє прес-служба прокуратури міста Києва, членів організованої злочинної групи затримано під час спецоперації сьогодні на станції Київ-Пасажирський.

«Очолював групу підполковник поліції – начальник сектору кримінальної поліції на станції Київ-Пасажирський. До вчинення злочинів останній залучив щонайменше 5 оперативних співробітників кримінальної поліції та декілька груп професійних крадіїв, які сплачували правоохоронцям данину за можливість «працювати» на вокзалі. Крім того, крадії систематично ділились із працівниками поліції викраденим у подорожуючих громадян майном», - йдеться в повідомленні.

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Наразі 7 членам організованої групи оголошено про підозру у вчиненні особливо тяжкого злочину, передбаченого ч. 5 ст. 185 Кримінального кодексу України (строк покарання до 12 років з конфіскацією майна) та додатково оголошено про підозру за ч. 2 ст. 364 КК України посадовим особам Нацполіції, що входили до складу організованої злочинної групи.

В межах вказаного розслідування 25 січня слідчими столичної прокуратури спільно з працівниками ДВБ Нацполіції України проведено понад 35 обшуків за місцем проживання фігурантів кримінального провадження та у службових приміщеннях посадових осіб Нацполіції.

Також підготовлені клопотання про обрання кожному із членів злочинного угруповання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Слідчі дії тривають.

Як відомо, раніше у Львівській області п’ятеро поліцейських вчинили розбійні напади.