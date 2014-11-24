В Україні знімуть серіал і художній фільм про АТО на Донбасі
12:09, 24 листопада 2014Суспільство
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Нищук повідомив, що проекти фінансуватимуть МВС і Міноборони.
Нищук повідомив, що для створення стрічок його відомство проведе конкурс сценаріїв / Фото УНІАН
В Україні планують створити серіал і художній фільм на тему антитерористичної операції на Донбасі.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна повідомив міністр культури України Євген Нищук.
"Я дуже радий, що мене почули у Міністерстві внутрішніх справ та Міністерстві оборони України, які підхопили мою ініціативу, щоб саме ці міністерства замовили і створили серіал і фільм на тему АТО і нинішніх подій. Ми організуємо конкурс сценаріїв, а вони візьмуть на себе фінансування", - сказав він.
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Як повідомляв УНІАН, АТО у Луганській і Донецькій областях проти російських бойовиків проводиться з 15 квітня.
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