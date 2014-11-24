На Донбасі бойовики продовжують міжусобну боротьбу, є випадки "арештів"

Про це повідомив керівник «Інформаційного спротиву» Дмитро Тимчук у Facebook.

«Процес об'єднання бандформувань, який проводиться під управлінням Генштабу ЗС РФ за підтримки ФСБ РФ, супроводжується зіткненнями між озброєними угрупуваннями», - написав експерт.

За його словами, зафіксовано випадки арештів представників окремих груп бойовиків.

Крім того, активні зіткнення спостерігаються в південних районах Донецької та Луганської областей, де російські найманці (в першу чергу т. зв. «козацтво») ведуть збройну боротьбу з дрібними групами місцевих бойовиків, що втікли з районів Горлівки, Макіївки, Єнакієвого, Стаханово і Донецька.

Читайте такожЗа добу бойовики 56 разів обстріляли позиції сил АТО, загинули троє військових«Командна структура нової «армії» не в змозі контролювати дані терористичні групи на території як «ДНР», так і «ЛНР», - додав Тимчук.