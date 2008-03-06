Тимошенко зустрілася з Кондолізою Райс

Почати розв`язувати газові проблеми Україні надала можливість підтримка Європи і США.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам на брифінгу в Брюсселі повідомила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО, яка під час візиту до Бельгії зустрілася, зокрема, з держсекретарем США Кондолізою РАЙС.

Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що обговорювала з держсекретарем США як головну тему енергетичної безпеки України.

«Сьогодні Україна шукає в світі підтримку для того, щоб, по-перше, робити проекти з диверсифікації, а, по-друге, щоб бути захищеною в світі експертними колами, політичними колами від будь-якої енергетичної залежності», - зазначила Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона також повідомила, що з К.РАЙС обговорювалося питання реакції США на скорочення поставок газу Україні.

«Ви знаєте, що США відреагували заявою на підтримку України. Я думаю, що і європейська підтримка, і підтримка такої могутньої країни дала нам можливість почати розв`язувати газову нестабільність, яку для України передали у спадок колишні представники влади», - сказала вона.