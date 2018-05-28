Сенцов погодився на підтримуючу терапію під час голодування - Мін'юст РФ

Зазначається, що на даний момент стан здоров'я політв'язня оцінюється як задовільний.

Засуджений у РФ український режисер Олег Сенцов погодився на підтримуючу терапію під час оголошеного ним безстрокового голодування.

Про це повідомили в прес-службі управління федеральної служби виконання покарань, підпорядкованої Міністерству юстиції Російської Федерації.

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"Повідомляємо, що в даний час засуджений Сенцов О. Г., який відмовився від прийому їжі, перебуває під динамічним наглядом медичних працівників установи, де він відбуває покарання. Наразі Сенцов О. Г. почав отримувати підтримуючу терапію, на що дав свою згоду", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на даний момент стан здоров'я політв'язня оцінюється як задовільний.

Як повідомляв УНІАН, 16 травня 2018 року адвокат Сенцова повідомив, що його підзахисний оголосив безстрокове голодування. Єдиною вимогою Сенцова є звільнення всіх українських політв'язнів, які перебувають у російських в'язницях.

Затриманий разом з Олегом Сенцовим Олександр Кольченко заявив, що, ймовірно, також оголосить голодування з вимогою звільнення політв'язнів. Його адвокат Світлана Сидоркіна говорить про величезну небезпеку в такому випадку для здоров'я кримчанина, оскільки його вага і зараз менше норми.