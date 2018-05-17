Кольченко написав листа Сенцову, який оголосив голодування - правозахисниця

Він побажав Сенцову здоров’я та сил, «які нам знадобляться на волі в Україні».

Засуджений у Росії українець Олександр Кольченко написав українському кінорежисеру Олегу Сенцову лист.

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Про це повідомила російська правозахисниця Тетяна Щур у коментарі «Громадському». Вона розповіла, що отримала лист від адвоката Кольченка, який зустрівся з підзахисним у російській колонії, що в місті Копейськ у Челябінській області.

«Сьогодні дізнався, що ти став на якір (оголосив голодування – ред.). Я дуже стурбований цією обставиною, враховуючи, що коли ми з тобою спілкувалися, ти не підтримував такі заходи, а також відомості про те, що стан твого здоров'я у цьому північному відрядженні погіршився», – йдеться в листі Кольченка.

Він побажав Сенцову здоров’я та сил, «які нам знадобляться на волі в Україні».

Крім того, Кольченко заявив, що, як тільки відбуде покарання у ШІЗО, готується повернутися туди знову, оскільки «наближається день Росії». Він розповів, що узяв з собою «Пригоди бравого вояки Швейка» Ярослава Гашека, оскільки «література подібного роду допомагає з належною часткою серйозності ставиться до всього цього фарсу, що оточує нас».

Як повідомляв УНІАН, 16 травня стало відомо, що ОлегСенцов від 14 травня оголосив безстрокове голодування з вимогою звільнити всіх українських політв’язнів, які перебувають у російських тюрмах. Адвокат зазначає, що засуджений готувався до протесту півтора місяця.

Російські спецслужби затримали Кольченка та Сенцова в травні 2014 року в окупованому Криму. Їх звинуватили в організації терактів на півострові. У серпні 2015 року суд у Росії засудив Кольченка до 10 років колонії, Сенцов отримав 20 років колонії суворого режиму. Обвинувачені вини не визнали. Правозахисний рух «Меморіал» у Росії визнав Сенцова і Кольченка політичними в’язнями.