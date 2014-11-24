Поновилися обстріли України з боку Росії, бойовики 16 разів відкривали вогонь по силам АТО

Сьогодні відновилися обстріли території України з боку Російської Федерації з району Можаївки та Патроновки. Обстріли велися у напрямку Станично-Луганського та Верхньо-Ольхової.

Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook щодо ситуації на сході України станом на 18.30.

Зазначається, що за день бойовики 16 разів відривали вогонь по силам АТО.

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Найбільш сконцентровано обстріли велися на Донецькому напрямку. У зону ураження ворожої артилерії та мінометів потрапили населені пункти: Оленівка, Новотроїцьке, Миколаївка, Красногорівка, Авдіївка, Піски, Веселе, Тоненьке, Новотроїцьке.

В районі аеропорту «Донецьк» зберігається напружена тактична обстановка. «Бійці сил АТО продовжують мужньо обороняти стратегічні об'єкти в цьому районі. Атаки терористів захлинаються», - інформують у прес-центрі АТО.