Тимошенко обіцяє вивчити фінський досвід боротьби з корупцією

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО обіцяє направити делегацію до Фінляндії для вивчення досвіду боротьби з корупцією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила журналістам у Брюсселі.

«Фінляндія – перша в світі країна з мінімізації корупції», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО. Прем’єр зазначила, що під час її вчорашньої зустрічі з Президентом Фінляндії Тар’єю ГАЛОНЕН ішлося про можливість вивчення фінляндського досвіду Україною.

Як повідомляв УНІАН, 5-6 березня Ю.ТИМОШЕНКО перебувала у Брюсселі, де провела низку двосторонніх зустрічей і взяла участь у міжнародній конференції «Жінки: стабілізуючи небезпечний світ».