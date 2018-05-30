Родина Ярославського відпочиває у Туреччині "з екстримом" (фото)
15:26, 30 травня 2018Суспільство
2736 0
У мережі опубліковано кілька фото та відео, як діти Ярославських катаються на вейкборді.
Родина харківського багатія Олександра Ярославського показала світлини із відпочинку у турецькому Бодрумі.
Читайте також"Можу собі дозволити": Жебрівський розповів, звідки у нього гроші на відпочинок в ОАЕ
Там вони привчають своїх дітей до екстриму, засмагають та катаються на яхті, судячи із фото та відео, які Марина Ярославська опублікувала в Instagram.
Як повідомлялося, голова Соцпартії України Ілля Кива травневі свята вирішив провести з дітьми – сином та донькою - в Туреччині.
Зокрема, Кива похвалився донею в купальнику та собою в спортзалі, як завжди.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter