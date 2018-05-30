Родина Ярославського відпочиває у Туреччині "з екстримом" (фото)

У мережі опубліковано кілька фото та відео, як діти Ярославських катаються на вейкборді.

Родина харківського багатія Олександра Ярославського показала світлини із відпочинку у турецькому Бодрумі.

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Там вони привчають своїх дітей до екстриму, засмагають та катаються на яхті, судячи із фото та відео, які Марина Ярославська опублікувала в Instagram.

Як повідомлялося, голова Соцпартії України Ілля Кива травневі свята вирішив провести з дітьми – сином та донькою - в Туреччині.

Зокрема, Кива похвалився донею в купальнику та собою в спортзалі, як завжди.