"Синдром Бабченка": психологи розповіли, як "воскресіння" журналіста вплине на українців (відео)

Українці стають черствішими через вбивства і інсценування, вважають психологи. Тому ошукані почуття вже назвали "синдромом Бабченка".

Психологи проаналізували ситуацію з інсценуванням вбивства журналіста Аркадія Бабченка і назвали її "синдромом Бабченка".

Про це йдеться в сюжеті ТСН. Українці стають черствішими і через вбивства, і через інсценування, вважають психологи. Ошукані почуття вже назвали "синдромом Бабченка".

"Це такий масовий осад, який буде вбивати крапля за краплею віру в реальність. Наступного разу українці стануть вже менш чутливими до потрясінь", - наголошується в сюжеті.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні стало відомо, що російський опозиційний журналіст Аркадій Бабченко живий, СБУ провела спецоперацію з максимальним захистом.

В СБУ повідомили, що мають докази того, що вбивство журналіста замовили російські спецслужби. Для цього був завербований громадянин України, який повинен був знайти виконавця злочину. Організатор запропонував скоїти вбивство АТОшнику, який у підсумку став співпрацювати з СБУ. Організатора вбивства затримали.