"Господи, як же набридло вмирати ": Бабченко написав перший пост у соцмережі після "воскресіння"

Журналіст пообіцяв померти у 96 років, станцювавши на могилі Путіна.

Опозиційний російський журналіст Аркадій Бабченко, чию смерть інсценували співробітники СБУ в рамках спецоперації, написав перший пост у соцмережах після свого "воскресіння".

Своїми думками журналіст поділився з друзями і підписниками у Facebook.

"Не дочекаються. Я обіцяв померти в дев'яносто шість років, станцювавши на могилі Путіна і зробивши селфі на Абрамсі на Тверській? Я постараюся це зробити. Мабуть планида така, воскресати кожні чотири роки. Господи, як же набридло вмирати" - написав Бабченко.

Як повідомляв УНІАН, 29 травня у поліції повідомили, що російський опозиційний журналіст Аркадій Бабченко був застрелений біля дверей квартири, в якій він жив.

Сьогодні стало відомо, що Бабченко живий: СБУ провела спецоперацію з максимальним захистом. В СБУ повідомили, що мають докази того, що вбивство журналіста замовили російські спецслужби. Для цього був завербований громадянин України, який повинен був знайти виконавця злочину. Організатор запропонував скоїти вбивство АТОшнику, який у підсумку став співпрацювати з СБУ.

Організатора вбивства затримали.