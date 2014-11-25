Бойовики «ДНР» оголосили, що зарплату жителям видаватимуть продуктами

Про це йдеться у зверненні так званої «ради міністрів ДНР», повідомляє Остров.

"Для забезпечення стабільності поставок продуктів харчування населенню ми створюємо Єдиний продовольчий Фонд республіки. Для підтримки і забезпечення співробітників, в умовах дефіциту готівкових коштів, передбачено часткове введення натуральної форми оплати праці продовольчими товарами першої необхідності", - йдеться у зверненні.

Читайте такожЖиття в ДНР: «померлі» підприємства та зневірені люди

"Створено Пенсійний фонд Донецької Народної Республіки, готова до роботи Пошта Донбасу, вже відкрито перші відділення зв'язку, в яких розпочато соціальні виплати нашим громадянам", - втішають лідери "ДНР" жителів Донецької області, які стрімко зубожіють.