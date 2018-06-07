Українські зірки розповіли про зйомки фільму «Я, ти, він, вона»

Надя Дорофєєва та Євген Кошовий розповіли про зйомки фільму «Я, ти, він, вона»

Євген Кошовий. Вони розкажуть про фільм «Я, ти, він, вона», який згодом вийде на екранах.

Для Надії це буде дебют в повнометражному фільмі. Не будуть ревнувати другі половинки акторів до партнерів по знімальному майданчику?