Українські зірки розповіли про зйомки фільму «Я, ти, він, вона»

11:45, 07 червня 2018
Суспільство
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Для Надії це буде дебют в повнометражному фільмі. Не будуть ревнувати другі половинки акторів до партнерів по знімальному майданчику?

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