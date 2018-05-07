"Величезний табір": роми окупували нове місце в Києві

Роми облаштувалися в Дарницькому районі столиці.

У Києві роми знайшли собі нове місце для табору після того, як на Лисій горі націоналісти з С14 спалили їхнє житло.

Тепер вони облаштувалися на Дніпровській набережній. Про це повідомив користувач Юрій Гречка в групі "Наш дім - Березняки" у Facebook.

Читайте такожЗ'явилося відео розгону табору ромів на Лисій горі в Києві

"На Дніпровській набережній біля заправки ОККО величезний табір циган. Там повно наметів. Будьте обережні!" - написав він.

Як повідомляв УНІАН, 21 квітня активісти праворадикальної організації C14 розігнали табір ромів на Лисій горі в Голосіївському районі Києва.

Поліція Києва розслідує кримінальне провадження за двома статтями - «умисне пошкодження майна шляхом підпалу», а також - «хуліганство».

27 квітня голова Нацполіції Сергій Князєв заявив про домовленість створити робочу групу, до якої увійдуть правозахисники і представники ромської діаспори. При цьому він запевнив, що «ті факти, які виникають, ми розслідуємо досить ефективно».