"Величезний табір": роми окупували нове місце в Києві
У Києві роми знайшли собі нове місце для табору після того, як на Лисій горі націоналісти з С14 спалили їхнє житло.
Тепер вони облаштувалися на Дніпровській набережній. Про це повідомив користувач Юрій Гречка в групі "Наш дім - Березняки" у Facebook.
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"На Дніпровській набережній біля заправки ОККО величезний табір циган. Там повно наметів. Будьте обережні!" - написав він.
Як повідомляв УНІАН, 21 квітня активісти праворадикальної організації C14 розігнали табір ромів на Лисій горі в Голосіївському районі Києва.
Поліція Києва розслідує кримінальне провадження за двома статтями - «умисне пошкодження майна шляхом підпалу», а також - «хуліганство».
27 квітня голова Нацполіції Сергій Князєв заявив про домовленість створити робочу групу, до якої увійдуть правозахисники і представники ромської діаспори. При цьому він запевнив, що «ті факти, які виникають, ми розслідуємо досить ефективно».