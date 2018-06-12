Звільнена за привітання Гітлера депутатка Львівської міськради подала позов проти школи і мерії

У судовому позові вона вимагає визнати наказ про її звільнення незаконним. Мар’яна Батюк хоче поновитися на роботі і отримати компенсацію за вимушений прогул.

Звільнена за допис про Адольфа Гітлера вчителька історії львівської школи №100 Мар’яна Батюк подала позов до суду на школу та департамент гуманітарної політики Львівської міськради.

У судовому позові вона вимагає визнати наказ про її звільнення незаконним, повідомляє ZAXID.NET.

У позовній заяві Мар’яни Батюк зазначено, що вона вимагає скасувати наказ директора школи №100 про її звільнення «за вчинення аморального проступку, не сумісного з продовженням даної роботи» та поновити її на посаді заступника директора з питань навчально-виховної роботи з 25 квітня. Також вона вимагає виплатити їй середню заробітну плату за час вимушеного прогулу. Шевченківський районний суд Львова уже прийняв цю позовну заяву та призначив слухання на 25 червня.

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Виявилось також, що Мар’яна Батюк видалила з Facebook свою особисту сторінку, де вранці 20 квітня, у день народження Адольфа Гітлера, з’явився схвальний допис про нацистського лідера. Приблизно за годину після публікації Батюк особисто видалила цей допис, однак його уже встигли помітити користувачі соцмережі і ЗМІ. Пізніше Мар’яна Батюк заявила, що скандальний допис був опублікований без її відома, а її сторінку ймовірно зламали.

У ході розслідування цього інциденту управлінням освіти Львівської міськради Мар’яну Батюк попросили надати фахівцям доступ до архіву її сторінки у Facebook, щоб підтвердити версію про злам, але вона відмовилась це зробити. В результаті комісія управління освіти Львівської міськради рекомендувала звільнити її зі школи.

Як відомо, 28-річна вчителька історії і заступниця директора львівської школи №100 з виховної роботи Мар’яна Батюк у 2015 році стала депутатом Львівської міськради від партії ВО «Свобода».