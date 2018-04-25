У Львові депутатку звільнили з роботи за привітання Гітлера з днем народження

Сьогодні директор школи № 100 вручив Мар’яні Батюк наказ про звільнення з роботи зі школи.

У Львові депутатку міськради Мар’яну Батюк звільнили з роботи в школі за привітання Гітлера з днем народження.

Про це повідомила прес-служба Львівської міськради 25 квітня. Директор школи №100 вручив Батюк наказ про звільнення з роботи зі школи №100 та трудову книжку. «Ми не допустимо, аби в львівських школах працювали люди, які прославляють тих, хто вбивав мільйони українців. І Гітлер, і Сталін — це злочинці, на руках, яких кров як наших предків, так і мільйонів людей інших націй. Якщо вчителька історії цього не знає — їй не місце серед дітей», — заявив міський голова Львова Андрій Садовий.

Управління освіти Львівської міської ради видало наказ за результатами фактів, викладених у ЗМІ щодо заступника директора школи № 100, вчителя історії цієї школи Мар’яни Батюк. Директору школи № 100 рекомендовано звільнити Мар’яну Батюк із займаної посади. Відтак, сьогодні директор школи № 100 видав наказ про звільнення Мар’яни Батюк із займаної посади. Цей наказ було вручено Мар’яні Батюк особисто.

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Раніше Батюк вручили лист про те, щоб вона прибула в ЛКП «Міський центр інформаційних технологій» для надання можливості завантаження копії архіву її акаунту в мережі Facebook. Вона ознайомилась з листом, однак, у визначений час не з’явилась. Враховуючи те, що відсутні будь-які факти, які підтверджують те, що Маряна Батюк не робила цей допис самостійно, комісія управління освіти зобов’язала директора школи №100 розглянути питання звільнення з роботи Мар’яни Батюк за вчинення аморального поступку, несумісного з продовженням її роботи в школі.

"Сьогодні, 25 квітня, Мар’яні Батюк в приміщенні школи повторно запропоновано надати доступ до архіву її акаунту в мережі Facebook, однак, вона відмовилась це зробити", - додали у відомстві.

Як відомо, депутат Львівської міської ради від «ВО «Свобода» Мар'яна Батюк вранці 20 квітня привітала з днем народження Адольфа Гітлера. Пост депутат опублікувала на своїй сторінці в Facebook.

Мар'яна Батюк заявляє, що вона не писала на своїй сторінці у Facebook привітання на честь дня народження Адольфа Гітлера. За версією Батюк, її сторінку зламали.