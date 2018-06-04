У Кропивницькому попрощалися з бійцем ООС, який ціною власного життя врятував доньку

Старший сержант отримав смертельне поранення 25 травня під час обстрілу на Донбасі. Він накрив тілом свою доньку - медика ЗСУ.

У Кропивницькому попрощалися з 48-річним старшим сержантом 17-го окремого мотопіхотного батальйону 57-ї окремої мотопіхотної бригади Миколою Метлинським, який помер в обласній клінічній лікарні ім. Мечникова в Дніпрі від поранень, яких зазнав у зоні проведення Операції Об’єднаних сил на Донеччині.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, провести бійця в останню путь прийшли військовослужбовці, очільник міста та небайдужі містяни.

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«З його приходом до 17 окремого мотопіхотного батальйону багато чого змінилося у кращий бік. Він міг відремонтувати та впоратися з будь-якою технікою, зброєю. У його руках все працювало – від інструментів до автомата. 25 травня перед тим, як вийти із зони ООС, відбувся обстріл. Микола отримав смертельне поранення, доньку його, Ярославу, контузило, вона отримала травми. Він виконав свій обов’язок до кінця. На жаль, ми втрачаємо найкращих», - зазначив заступник командира бригади, полковник Олександр Щербина.

Довідка УНІАН. Микола Метлинський народився 17 квітня 1970 року в смт Олександрівка Кіровоградської області. Закінчив Олександрівську загальноосвітню школу, Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування. Навчався у Херсонській школі міліції, працював в органах внутрішніх справ та на підприємстві «М’ясокомбінат «Ятрань».

Під час обстрілу під селищем Нікольське Донецької області він накрив своїм тілом доньку, якa служить у ЗСУ медиком. Уламок снаряда влучив військовослужбовцю у голову. 1 червня він помер у лікарні.