У Нацгвардії випробували нові БПЛА (відео)

Як повідомили УНІАН у прес-службі Нацгвардії, відеозображення з квадрокоптера в режимі реального часу відображається на пульті управління через монітор, що дозволяє його використовувати безпосередньо під час бойового зіткнення. Є можливість запису зображення на електронні носії.

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Після завершення випробувань безпілотники будуть передані на блокпости НГУ для забезпечення спостереження за місцевістю з метою протидії нападам терористів.