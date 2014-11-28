У Нацгвардії випробували нові БПЛА (відео)

17:47, 28 листопада 2014
Суспільство
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Сьогодні під Маріуполем завершилися випробування безпілотних літальних апаратів, які використовуються у Національної гвардії.

/ aerialtechnology.com

Як повідомили УНІАН у прес-службі Нацгвардії, відеозображення з квадрокоптера в режимі реального часу відображається на пульті управління через монітор, що дозволяє його використовувати безпосередньо під час бойового зіткнення. Є можливість запису зображення на електронні носії.

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Після завершення випробувань безпілотники будуть передані на блокпости НГУ для забезпечення спостереження за місцевістю з метою протидії нападам терористів.

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