Мешканці Ірпінського региону проведуть автопробіг с вимогою до правоохоронців закрити «Ірпінське Чикаго»

16 червня 2018 року в Приірпінні пройде громадська акція, під час якої понад 500 осіб, організуються в “антикорупційний автопробіг” в знак протесту ігнорування інтересів громади місцевою владою та бездіяльності правоохоронної системи в регіоні.

Мешканці Ірпінського регіону об'єднались в громадський рух проти свавілля місцевих чиновників, яких, за їх твердженням, покриває Генпрокуратура.

Учасники вимагатимуть неупередженого розслідування правоохоронними органами десятків справ за різними статтями, відкритих проти Ірпінского мера та його команди, що “зависли” на невизначений термін.

Не дивлячись на доведені факти зловживання місцевими чиновниками службовим становищем, земельні та будівельні махінації, привласнення бюджетних коштів, укладання договорів з метою одержання неправомірної вигоди, знищення лісів та цінних грунтів, тощо — по жодній справі не прийнято законне кінцеве рішення (не складено та не направлено до суду жодного звинувачувального акту).

Крім представників ініціативних груп мікрорайонів BGM, БКЗ, СМУ, с. Стоянка і смт. Коцюбинське, в громадському русі візьмуть участь: "Громадська ініціатива Олексія Зіневича", ГО "Сила молоді", ГО "Фронт за реформи", ГО "Зелений Ірпінь", "Громадський рух захисту зелених зон Київщини", представники комітету по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю "Народна Рада" та інші.

Як повідомляв УНІАН, рік тому генпрокурор Юрій Луценко під час наради у Житомирі назвав Ірпінь «місцевим Чикаго» та висловив своє обурення тим, що відбувається в цьому місті.

«Ви в Ірпіні часто буваєте? У поліцію заходите? І сотні закритих справ не бачите? Я не розумію, як на це можна дивитися спокійно. Сотні закритих справ із абсурдними підставами. Якщо все буде робити генпрокуратура, то на холеру тоді місцеві прокуратури, поясніть мені? Ірпінь - точка місцевого Чикаго. Ви це знаєте? Вже всі українські ЗМІ пишуть про те, що це поєднання криміналітету з правлячими хабарниками. Всі про це знають. Ви не бачите сотні закритих виробництв?», - сказав Луценко, звертаючись до керівництва Києво-Святошинської прокуратури.