У Донецьку бойовики викрали партію бланків українських паспортів

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив заступник керівника Інформаційно-аналітичного центру РНБО Володимир Польовий.

Читайте такожУ "ЛНР" бюджетникам виплатили фальшиві гривніЗа його словами, не виключено, що в подальшому ці паспорти можуть бути використані як бойовиками, так і російськими найманцями у злочинних цілях.