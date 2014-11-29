У Донецьку бойовики викрали партію бланків українських паспортів
13:35, 29 листопада 2014Суспільство
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Вчора в Донецьку бойовики захопили приміщення міграційної служби та викрали бланки українських паспортів.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив заступник керівника Інформаційно-аналітичного центру РНБО Володимир Польовий.
Читайте такожУ "ЛНР" бюджетникам виплатили фальшиві гривніЗа його словами, не виключено, що в подальшому ці паспорти можуть бути використані як бойовиками, так і російськими найманцями у злочинних цілях.
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