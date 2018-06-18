Мовна суперечка: Київ і Будапешт проведуть цього тижня переговори щодо закону про освіту

Глава МЗС Угорщини анонсував переговори з Україною щодо вирішення конфлікту довкола українського закону про освіту.

Наприкінці поточного тижня відбудеться міжурядова зустріч високого рівня між представниками України та Угорщини щодо розбіжностей, які виникли після ухвалення у вересні 2017 року нового українського закону про освіту.

Про це сьогодні заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто під час виступу на конференції з нагоди 20-ої річниці підписання Рамкової конвенції із захисту нацменшини та Європейської хартії регіональних мов у у Страсбурзі, повідомляє Deutsche Welle.

Угорський міністр наголосив, що це буде перша зустріч такого рівня відтоді, як діалог Києва і Будапешта загострився через суперечку довкола українського закону, проте не уточнив деталі майбутніх переговорів.

"На жаль, сьогодні ми втягнуті в конфлікт з нашою сусідньою державою, в якій порушуються права угорців", - сказав Сіярто.

За його словами, на території України проживає понад 150 тис. угорців, які донедавна мали право отримувати освіту рідною мовою, але після ухвалення нового закону про освіту "вони це право втратили".

Сійярто розкритикував Раду Європи за те, що Євросоюз "більше стурбований ситуацією з мігрантами, ніж закарпатськими угорцями, чиї права "грубо порушуються в Україні".

Він впевнений, що ситуація, в якій "європейські інститути, які підтримуються за рахунок коштів європейських платників податків, більше турбуються через іммігрантів, які незаконно прибувають на континент і становлять небезпеку, ніж через національні меншини, що проживають в Європі протягом століть", є неприйнятною.

"Деяким європейським країнам, які також є членами Ради Європи, не можна дозволяти нехтувати правами меншин, повністю ігноруючи думку Венеціанської комісії", - заявив угорський міністр.

Він вимагає, щоб Рада Європи чинила тиск на Україну з метою забезпечити виконання рекомендацій Венеціанської комісії.

Читайте такожСША намагаються покласти край суперечці між Україною і Угорщиною до саміту НАТО у липні

Також він виступив з критикою на адресу Венеціанської комісії, звинувативши її в тому, що вона висуває вимоги з приводу угорського законодавчого пакету "Стоп Сорос", який "спрямований на захист угорських громадян", і при цьому "менш активна щодо чинного законодавства України".

При цьому Сіярто наголосив, що захист прав нацменшин - "головний фокус для угорської зовнішньої політики".

***Україна ухвалила новий закон про освіту у вересні минулого року. У статті 7 цього закону говориться про те, що діти з родин нацменшин, починаючи з 2020 року отримуватимуть освіту рідною мовою у середній школі з першого по четвертий клас, після цього освітній процес продовжуватиметься державною мовою. Мовна стаття викликала міжнародну критику, зокрема, з боку Будапешта. Угорщина заявила про те, що блокуватиме відносини України з НАТО та ЄС у разі, якщо Київ не відкладе імплементацію закону про освіту.