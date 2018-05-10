"Ганебна картина" - Сіярто розкритикував ЄС через ставлення до закарпатських угорців

10:20, 10 травня 2018
Політика
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Петер Сіярто \ REUTERS

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Про це він заявив під час брифінгу з президентом Товариства угорської культури Закарпаття та нардепом від БПП Ласло Брензовичем у Будапешті, передає Mukachevo.net.

"Наразі Брюссель вважає, що права мігрантів є більш важливими, ніж права угорців, які живуть на Закарпатті, і я вважаю, що це надзвичайно ганебна картина, і було б добре, аби Брюссель спростував її. Тож ми очікуємо, що Брюссель зробить рішучі кроки щодо захисту прав закарпатських угорців", - сказав Сіярто

Також угорський міністр висунув Україні ультиматум, після виконання якого Угорщина припинить блокувати зв'язок Україна-НАТО.

Першою умовою він назвав консультацію з Товариством угорської культури Закарпаття щодо освітнього закону. Хоча представники української влади вже неодноразово зверталися з подібною пропозицією, яку угорці щораз відштовхували.

Друга умова - відмова від імплементації освітнього закону до 2023 року, а також узгодження з нацменшиною.

Третя - не поширювати закон на приватні школи.

Сіярто також висловив стурбованість законопроектом президента Петра Порошенка про громадянство. 

Нагадаємо, Угорщина, як член Північноатлантичного альянсу, продовжує блокувати проведення засідання у форматі Україна-НАТО. 

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Теги: #Україна#Угорщина#Петер Сіярто