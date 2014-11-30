У Харкові на Марші патріотів міліціонери співали гімн України разом з активістами (фото)

Активісти зібралися на площі Конституції, серед них є гості з Луганська, повідомляє IT Sector. Марш патріотів традиційно розпочався з виконання гімну України. Цього разу міліціонери, які стежать за порядком під час акції, співали гімн разом з активістами.

Після цього учасники Маршу рушили по вул. Сумській до площі Свободи. Там пройшов молебен за загиблими на Майдані і в антитерористичній операції на Донбасі. Люди приносили квіти під стенд з фотографіями загиблих. Після цього патріоти пішли до консульства Російської Федерації, яке охороняє міліція.

Нагадаємо, в Києві відбулася "Ніч пам'яті", присвячена кривавим подіям на Євромайдані.