"Нелюди Дніпра": у місті на рекламних щитах з'явилися портрети крадіїв люків

На наклеп чи розголос персональних даних жоден із "героїв" у поліцію ще не поскаржився.

У Дніпрі на рекламних щитах з'явились портрети, імена та адреси затриманих за крадіжку люків, кабелю чи деталей сміттєвих контейнерів, а також підпис: "Нелюди Дніпра".

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Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Усього бордів десяток. Встановлені вони поряд із будинками, де зареєстровані підозрювані. Хто замовник, власники щитів не розголошують. Міські ж комунальники від такого креативу офіційно відхрещуються.

Людей, чиї портрети на бордах, суд винними ще не визнав. Втім, на наклеп чи розголос персональних даних жоден з них у поліцію ще не поскаржився. Без уваги містян білборди ганьби не залишились.

Раніше УНІАН повідомляв, що в Дніпрі стартувала хвиля демонтажу незаконних пунктів прийому металобрухту.