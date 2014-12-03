Українська армія домовилися з бойовиками про взаємну евакуацію вбитих та поранених - Тимчук

Підрозділи російсько-терористичних військ, які брали участь у штурмі Донецького аеропорту відведені вглиб бойових порядків для відновлення боєздатності.

Про це повідомив керівник Центру військово-політичних досліджень "Інформаційний опір" Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Facebook.

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"У ході переговорів українських військових з терористами та росіянами була досягнута домовленість про взаємну евакуацію вбитих і поранених. Однак північніше цієї ділянки обстріли із застосуванням артилерії тривають", - підкреслює він.