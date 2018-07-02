Псевдоатестати "ЛНР" не потрібні навіть в РФ: жителі Луганська розповіли про ситуацію в школах

Кількість випускників, що бажають здавати зовнішнє незалежне оцінювання і поступати до українських вишів, стає все менше в окупації.

Бойовики залишили луганських вчителів без повної виплати відпускних в цьому році, а більшість випускників шкіл не мають наміру виїжджати за межі міста для вступу у виші.

Про це виданню LIGA.net повідомили кілька джерел у захопленому гібридними військами РФ Луганську.

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"Виплатили лише 30%, сказали, що будуть погашати частинами в кожному місяці", - уточнив учитель однієї зі шкіл міста Сергій.

За його словами, кількість випускників, що бажають здавати зовнішнє незалежне оцінювання і вступати до українських вишів, стає все менше в окупації.

Він додав, що загалом інтелектуальний рівень школярів, які навчаються за російськими програмами, падає. "Практично, немає з ким працювати, на жаль", - сказав він.

Вчитель підкреслив, що більша частина випускників шкіл не планує нікуди виїжджати і буде поступати у місцеві ВНЗ.

"Більшість залишаються тут, хтось їде в Росію, але при цьому, вони отримують атестати українського зразка, навчаючись на дистанційній формі", - розповіла луганчанка Марина, ім'я якої змінено в цілях безпеки.

Вона уточнила, що російські виші відмовляються приймати атестати псевдореспублік.

"У Пітері випускник нашої школи поступив до ВНЗ, але у нього був також атестат українського зразка, іншим - відмовили. Людям з мізками очевидно – папірці «ЛНР» (псевдоатестати, - ред.) нікому не потрібні, навіть в рашці" - підкреслив Сергій.