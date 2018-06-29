Бойовики на півроку заарештували українця за "наругу над прапором ЛНР"

Рішення про арешт виніс місцевий "суд".

У непідконтрольній українській владі Голубівці Луганської області бойовики "засудили" місцевого жителя до 5 місяців та 27 днів арешту за "наругу над прапором "ЛНР".

Про це повідомляють "Новини Донбасу" з посиланням на "гепрокуратуру ЛНР".

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Рішення про арешт виніс місцевий "суд".

Як повідомляється, 8 жовтня 2017 року підсудний, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, спільно з неповнолітніми особами "навмисне пошкодив флагшток і зірвав прапор з будівлі Кіровського міськсуду, після чого вони розпорядилися ним за власним розсудом".

Також зазначається, що чоловік "повністю визнав вину та розкаявся у скоєному".

Як повідомляв УНІАН, ватажок бойовиків "ДНР" Олександр Захарченко заявив, що миротворці ООН "перетворяться в мішені", якщо зайдуть на Донбас за пропонованим Україною сценарієм.