Зносять бульдозерами: в Одесі почали розчищати пляжі від незаконних об'єктів (відео)

Бульдозером зносять дерев'яні конструкції, які комерсанти використовують для установки кафе, бунгало, тапчанів тощо.

Одеська влада вперше почала централізований примусовий демонтаж торгових павільйонів, об'єктів харчування та інших конструкцій, що незаконно встановлені в піщаній зоні міських пляжів, на узбережжі Чорного моря.

Як передає кореспондент УНІАН, у вівторок на пляжі «Чайка», що на 10-й станції Великого Фонтану, бульдозером були знесені дерев'яні конструкції.

Зокрема, вперше демонтовано велику кількість дерев'яних настилів, які комерсанти використовують для розміщення пластикових тапчанів, кафе, бунгало, а також будку-касу, яку також поставили прямо на пісок на пляжі.

Як зазначив директор департаменту муніципальної безпеки Одеської міської ради Віктор Кузнєцов, перед демонтажем працівники пляжу винесли з незаконних споруд алкогольні напої, кальяни, посуд і холодильну техніку.

За словами Кузнєцова, орендарів цього та інших пляжів, які самовільно зводять об'єкти громадського харчування та інші споруди, вже неодноразово попереджали про неприпустимість самобудів.

Як зазначив прес-секретар профільного віце-мера Микола Покровський, сьогодні вранці співробітники департаменту муніципальної безпеки почали демонтаж пляжних комплексів на 10-й станції Великого Фонтану, згідно з рішенням виконкому міськради від 27 червня.

Читайте такожВ Одеській області шукають тіло школяра, якого хвилею змило в море (відео)

Зокрема, у зв'язку з численними зверненнями громадян департамент муніципальної безпеки проводить перевірки пляжів. Городяни скаржаться на захоплення піщаної зони орендарями, які «видавлюють» відпочивальників з піщаної зони, змушуючи платити за оренду шезлонгів (тапчанів). Також через масове несанкціоноване встановлення різних конструкцій прямо на піску значно скоротилася доступна зона відпочинку. У зв'язку з цим неодноразово виникали конфлікти між відпочивальниками та орендарями.

Результатом стало рішення виконкому «Про скасування погоджень схем розміщення тимчасових споруд на орендованих ділянках пляжів міста Одеси, виданих управлінням інженерного захисту території міста і розвитку узбережжя Одеської міської ради». Передбачалося, що незаконно зведені об'єкти мають знести орендарі на пляжах «Чайка», «Курортний», «Золотий берег». Суб'єктам господарювання видали відповідні приписи на знесення споруд, розташованих на піску, проте комерсанти його не виконали.

Як зазначив Покровський, робота з виявлення порушень триває.

Як повідомляв УНІАН, 9 червня в Одесі активісти знесли велику металеву конструкцію-каркас, встановлену прямо у піщаній зоні пляжу. Зокрема, представники низки проукраїнських організацій прийшли на пляж, що розташований на 10-й станції Великого Фонтану, і демонтували зварну конструкцію. При цьому молоді чоловіки використовували кувалди і мотузки.