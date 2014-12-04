У середу бойовики 36 разів обстріляли позиції сил АТО

Впродовж дня середи зафіксовано 36 випадків відкриття вогню терористами з гармат, танків, мінометів та установок "Град".

Про це йдеться в повідомленні прес-центру АТО. "Спроби невдалих атак були зафіксовані поблизу населених пунктів: Золоте, Станично-Луганське, Донецький, Щастя, Трьохізбенка, Новобахмутовка, Опитноє, Тоненьке, аеропорту Донецьк, Авдіївка, Новокалиново, Богданівка, Міус, Чернухіно, Нікішино, Артемово, Камянка, Дебальцево, Виноградноє, Талаковка, Ломакіно, Водяне, Чермалик та міста Маріуполь", - уточнюється в повідомленні. Читайте такожВдень бойовики 19 разів атакували позиції сил АТО Артилерія сил АТО завдала 18 вогневих ударів для придушення вогневих позицій бойовиків.

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