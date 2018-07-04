Лише 2% українців турбує статус російської мови – опитування

Порівняно з 2016-2017 роками занепокоєність громадян війною на Сході України, рівнем життя та економічною ситуацією дещо знизилась, проте залишається високою.

Найбільше українців турбує війна, рівень життя, економічна ситуація та безпека держави.

Про це йдеться в результатах опитування громадської думки, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

Згідно з опитуванням, більшість респондентів (67%) занепокоєна війною на Сході України. Також серед проблем, які найбільше непокоять українців, – рівень життя (54%), економічна ситуація (42%) та безпека України (23%).

Найменше українців турбує статус російської мови в Україні (2%) та відносини з Європейським Союзом (4%).

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Такі проблеми, як відносини між громадянами України різних національностей, відродження української нації, анексія Криму, хвилюють 5-6% громадян.

У КМІС зауважили, що порівняно з 2016-2017 роками занепокоєність громадян війною на Сході України, рівнем життя та економічною ситуацією дещо знизилась, проте залишається високою. Політична ситуація в Україні теж стала непокоїти меншу частку громадян (від 15% у 2016-му до 13% у 2017-му, і 9% - у 2018-му). Українців більше стали турбувати екологічні проблеми (з 5-6% до 10%). За два роки також дещо зросла занепокоєність відносинами між громадянами України різних національностей (з 3,5% до 5%), проблемами відродження української нації (з 4% до 6%) та статусом російської мови в Україні (з 1% до 2%), але всі ці проблеми займають останні місця в ієрархії проблем для населення України.

Жителів Західного регіону значно менше, ніж інших регіонів, хвилюють рівень життя (44% проти 55-59% в інших регіонах) та економічна ситуація в країні (33% проти 40-47% в інших регіонах).

Хвилювання щодо безпеки України дещо більше характерні для жителів Західного і Південного регіонів (30% та 23% відповідно), порівняно із жителями Центрального та Східного регіонів (по 20%).

Частка громадян, занепокоєних злочинністю, вища в Центральному регіоні (18%), якщо порівнювати зі Східним регіоном (10%).

Відносини з Росією більше турбують жителів Східного (25%) та Південного регіонів (18%), відносно менше – жителів Центрального та Західного регіонів (9% та 11% відповідно). Така ж ситуація зі статусом російської мови в Україні: він більше турбує жителів Східного та Південного регіонів (по 5%), ніж жителів Центрального та Західного регіонів (0,4% та 1% відповідно).

Відносини з ЄС найбільше турбують жителів Західного регіону (6%) і найменше – жителів Півдня України (2%).

Відносинами між громадянами України різних національностей більше стурбовані жителі Південного регіону (7%) порівняно з жителями Центрального регіону (4%).

***КМІС провів всеукраїнське опитування громадської думки з 18 по 30 травня 2018 року. Опитування проводилося на всій території України, окрім окупованого Криму та непідконтрольних частин Луганської та Донецької областей. Методом особистого інтерв'ю опитано 2025 респондентів, що проживають у 108 населених пунктах за стохастичною вибіркою, репрезентативною для населення України віком від 18 років.