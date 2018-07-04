Лише 2% українців турбує статус російської мови – опитування
Найбільше українців турбує війна, рівень життя, економічна ситуація та безпека держави.
Про це йдеться в результатах опитування громадської думки, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).
Згідно з опитуванням, більшість респондентів (67%) занепокоєна війною на Сході України. Також серед проблем, які найбільше непокоять українців, – рівень життя (54%), економічна ситуація (42%) та безпека України (23%).
Найменше українців турбує статус російської мови в Україні (2%) та відносини з Європейським Союзом (4%).
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Такі проблеми, як відносини між громадянами України різних національностей, відродження української нації, анексія Криму, хвилюють 5-6% громадян.
У КМІС зауважили, що порівняно з 2016-2017 роками занепокоєність громадян війною на Сході України, рівнем життя та економічною ситуацією дещо знизилась, проте залишається високою. Політична ситуація в Україні теж стала непокоїти меншу частку громадян (від 15% у 2016-му до 13% у 2017-му, і 9% - у 2018-му). Українців більше стали турбувати екологічні проблеми (з 5-6% до 10%). За два роки також дещо зросла занепокоєність відносинами між громадянами України різних національностей (з 3,5% до 5%), проблемами відродження української нації (з 4% до 6%) та статусом російської мови в Україні (з 1% до 2%), але всі ці проблеми займають останні місця в ієрархії проблем для населення України.
Жителів Західного регіону значно менше, ніж інших регіонів, хвилюють рівень життя (44% проти 55-59% в інших регіонах) та економічна ситуація в країні (33% проти 40-47% в інших регіонах).
Хвилювання щодо безпеки України дещо більше характерні для жителів Західного і Південного регіонів (30% та 23% відповідно), порівняно із жителями Центрального та Східного регіонів (по 20%).
Частка громадян, занепокоєних злочинністю, вища в Центральному регіоні (18%), якщо порівнювати зі Східним регіоном (10%).
Відносини з Росією більше турбують жителів Східного (25%) та Південного регіонів (18%), відносно менше – жителів Центрального та Західного регіонів (9% та 11% відповідно). Така ж ситуація зі статусом російської мови в Україні: він більше турбує жителів Східного та Південного регіонів (по 5%), ніж жителів Центрального та Західного регіонів (0,4% та 1% відповідно).
Відносини з ЄС найбільше турбують жителів Західного регіону (6%) і найменше – жителів Півдня України (2%).
Відносинами між громадянами України різних національностей більше стурбовані жителі Південного регіону (7%) порівняно з жителями Центрального регіону (4%).
***КМІС провів всеукраїнське опитування громадської думки з 18 по 30 травня 2018 року. Опитування проводилося на всій території України, окрім окупованого Криму та непідконтрольних частин Луганської та Донецької областей. Методом особистого інтерв'ю опитано 2025 респондентів, що проживають у 108 населених пунктах за стохастичною вибіркою, репрезентативною для населення України віком від 18 років.