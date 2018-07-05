У Посольстві США засудили другий вирок Балуху і закликали РФ звільнити всіх політв'язнів

У Посольстві Сполучених Штатів Америки в Україні засудили другий вирок українському активісту Володимиру Балуху та закликали Росію звільнити всіх політв’язнів.

Про це йдеться у повідомленні посольства США у Twitter.

Читайте також"Більше за постріли гармат кремлівський режим боїться правди": Балух написав листа українцям (фото)

«Кримського активіста Володимира Балуха, котрий з березня голодує на знак протесту, щойно було засуджено до 5 років ув‘язнення за дуже сумнівними обвинуваченнями. Росія повинна звільнити політичних в‘язнів ЗАРАЗ», - заявили американські дипломати.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 5 липня, у тимчасово окупованому Криму так званий «суд» у другій справі проти Балуха - про дезорганізацію роботи слідчого ізолятора - засудив активіста до покарання у вигляді позбавлення волі на 5 років в колонії загального режиму і штрафу в розмірі 10 тис. руб.

ФСБ РФ затримала Балуха 8 грудня 2016 року, стверджуючи, що нібито на горищі його будинку знайдено 90 набоїв і кілька тротилових шашок.

Захист Балуха і правозахисники заявляють, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію - у дворі його будинку було вивішено прапор України.

Підконтрольний Росії «суд» у Криму визнав Балуха винним у зберіганні боєприпасів і засудив його до 3 років і 5 місяців позбавлення волі в колонії-поселенні, а також штрафу в розмірі 10 тис. рублів (близько 4,6 тис. грн).

Другу справу стосовно активіста було порушено після заяви начальника ізолятора тимчасового тримання в селищі Роздольне Валерія Ткаченка, який стверджував, що Балух нібито його побив. При цьому сам активіст і адвокати заявили, що це Ткаченко напав на Балуха.

Балух 19 березня оголосив голодування на знак протесту проти винесеного йому вироку у справі про зберігання боєприпасів.