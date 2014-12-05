На Донбасі бойовики викрали понад 100 млн грн пенсій та соцвиплат
02:42, 05 грудня 2014Суспільство
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Бойовики на Донбасі пограбували 20 інкасаторських машин, які перевозили гроші, призначені для соціальних виплат.
REUTERS
Про це в ефірі одного з телеканалів заявив міністр соціальної політики України Павло Розенко, пише Gazeta.ua.
"У нас за останній час було пограбовано 20 інкасаторських машин", - уточнив Розенко.
За його інформацією, йдеться про понад 100 млн грн.
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"Це вже не кілька мільйонів грн, а вже трохи більше сотні мільйонів", - зазначив міністр.
Він пояснив, що саме така ситуація унеможливлює постачання готівки для здійснення виплат пенсій та допомог на окупованих сепаратистами територіях.
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