На Одещині встановлено національний рекорд «Найчисленніша родина в Україні» (фото)

Згідно з інформацією, сім'я-рекордсмен складається із 346 осіб.

У місті Доброславі Одеської області сьогодні встановлено національний рекорд «Найчисленніша родина в Україні».

Як передає кореспондент УНІАН, сім'я-рекордсмен складається із 346 осіб.

Згідно з інформацією, для фіксації рекорду прибула керівник проекту «Національний реєстр рекордів України» Лана Вєтрова.

За її словами, 8 липня в Доброславі відбулася реєстрація унікального рекорду - «Найчисленніша сім'я в Україні», яка налічує 346 осіб. Очолює найбільший український рід 87-річний Павло Семенюк, який все своє життя працював у містечку Доброслав будівельником і перебував у єдиному шлюбі.

У неділю, за словами Вєтрової, у Доброславі зібралися 252 члени сім'ї, але документально підтверджено наявність 346. Тому, як зазначила Вєтрова, саме цю цифру (346) було внесено до відповідного сертифікату.

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Сім'я Семенюків складається з 13 дітей (нині живих 10), 127 онуків, 203 правнуків і 3 праправнуків. Частина членів сім'ї проживає у ближньому зарубіжжі, зокрема, в Молдові.

«Всіх їх глава роду любить однаково сильно. Старшій його доньці 66 років, а наймолодшим праправнукам ще немає й року. При цьому всі троє народилися впродовж останнього місяця - поки проходила підготовка реєстрації національного рекорду. Сьогодні в Доброславі серед жінок із Семенюків було ще кілька вагітних. Процес не зупиняється», - сказала Вєтрова.

Вона відзначила, що Семенюки можуть претендувати на світовий рекорд, оскільки на даний момент до Книги рекордів Гіннесса внесена індійська сім'я, яка налічує 192 особи.