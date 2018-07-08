У харківському госпіталі помер військовий, поранений в голову поблизу Попасної

У загиблого військовослужбовця залишилися дружина і дочка.

У Харківському військовому госпіталі помер боєць 14 ОМБР Іван Борсук, який наприкінці червня зазнав поранень у зоні проведення Операції об'єднаних сил в районі н.п. Попасна на Донеччині.

Про це 8 липня повідомили у Дубровицькому районному військовому комісаріаті.

"Під час обстрілу позицій 29 червня 2018 року в районі Попасної з боку НЗФ із застосуванням РПГ та стрілецької зброї отримав вогневе кульове поранення голови, внаслідок чого від отриманих поранень помер у госпіталі", - повідомили у військкоматі.

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Борсук проходив строкову службу у 2006-2007 рр, під час мобілізації був призваний до ЗСУ в ІІІ хвилі, проходив службу з серпня 2014 до січня 2016 року у в/ч В4673 (128 ОГШБ). У травні підписав контракт для проходження військової служби у 14 ОМБР.

У загиблого залишилися батько, мати, сестра, дружина та донька. Був нагороджений орденом "За мужність " ІІІ ст.