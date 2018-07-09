У Рівному помер поліцейський, якого п'яний чоловік вдарив вилами

Медики намагалися врятувати життя поліцейського, однак він впав у кому і, не приходячи до тями, помер. У нього залишилися дружина, батьки та рідні.

У лікарні Рівного 9 липня помер поліцейський, який отримав поранення під час виконання службового обов’язку.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділі комунікації поліції Рівненської області, 25-річний Олександр Гордійчук, інспектор групи реагування патрульної поліції Дубенського відділу поліції, поранення плеча вилами та забій головного мозку важкого ступеня отримав першого липня під час припинення правопорушення у селі Стовпець Дубенського району.

Медики намагалися врятувати життя поліцейського, однак він впав у кому і дев’ятого липня, не приходячи до тями, помер. У нього залишилися дружина, батьки та рідні.

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«Колектив поліції Рівненської області втратив гідного офіцера. Щирі співчуття родині загиблого при виконанні службових обов’язків поліцейського», - зазначається в повідомленні прес-служби поліції.

Як повідомляв УНІАН, 1 липня поліція прибула на виклик про конфлікт між сусідами. Свідки на місці події повідомили поліції, що сусід залякував людей вогнепальною зброєю. Чоловіка правоохоронці виявили в нього вдома у стані алкогольного сп’яніння. Він поводився агресивно та заперечував наявність зброї. У момент, коли інспектор групи реагування відвернувся, нетверезий зловмисник вилами спочатку кілька разів вдарив службовий автомобіль поліції, а потім – поліцейського, і втік. Менш ніж за годину зловмисника затримали поблизу місця проживання його брата. Поліцейські знайшли там незареєстровану рушницю, яку відправили на експертизу.