На Рівненщині нетверезий чоловік вдарив вилами поліцейського

25-річного сержанта поліції госпіталізували з колотими пораненнями плеча, грудної клітки та струсом головного мозку.

У Рівненській області чоловік вдарив вилами поліцейського.

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Як повідомили УНІАН у відділі комунікації поліції Рівненської області, інцидент стався в селі Стовпець Дубенського району.

1 липня близько 21.00 до поліції звернулася місцева жителька з інформацією про конфлікт із сусідом.

Свідки на місці події повідомили поліції, що цей сусід залякував людей вогнепальною зброєю. Чоловіка правоохоронці виявили в нього вдома у стані алкогольного сп’яніння. Він поводився агресивно та заперечував наявність зброї. У момент, коли інспектор групи реагування відвернувся, нетверезий зловмисник вилами спочатку кілька разів вдарив службовий автомобіль поліції, а потім – поліцейського, і втік.

Менш ніж за годину зловмисника затримали поблизу місця проживання його брата. Поліцейські знайшли там незареєстровану рушницю, яку відправили на експертизу.

Потерпілого, 25-річного сержанта поліції, госпіталізували з колотими пораненнями плеча, грудної клітки та струсом головного мозку. Його стан середньої тяжкості.

За фактом посягання на життя працівника правоохоронного органу розпочато досудове розслідування за ст. 348 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 9 до 15 років або довічного позбавлення волі.

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