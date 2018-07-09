В Одесу для участі у навчаннях "Сі Бриз" прибули п'ять кораблів НАТО

Цього року метою навчань стане відпрацювання управління силами морського, повітряного і наземного компонентів безпосередньо з моря.

У гавань Одеського морського порту для участі у навчаннях «Сі Бриз» прибули п'ять кораблів НАТО.

Як повідомили УНІАН у прес-службі адміністрації порту, 8-9 липня у гавань увійшли кораблі-учасники міжнародних військово-морських навчань «Сі Бриз-2018».

Зокрема, американський есмінець USS Porter DDG78, флагман Шостого флоту США штабний корабель USS Mount Whitney, турецькі фрегат TCG Yavuz і підводний човен TCG Yildiray, а також болгарський корвет BGS Bodri.

«Таким чином, угруповання кораблів країн НАТО, які прибули для участі в маневрах, становить п'ять одиниць», - повідомили в порту.

За інформацією прес-центру командування ВМС ЗС України, цього року метою навчань стане відпрацювання управління силами морського, повітряного і наземного компонентів безпосередньо з моря. Зокрема, на борту американського штабного корабля USS Mount Whitney, з метою отримання практичного досвіду планування і управління операціями за стандартами НАТО, пройдуть тренування посадових осіб командування ВМС України.

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Як повідомляв УНІАН, в Одесі сьогодні стартують міжнародні військові навчання «Сі Бриз-2018» (Sea Breeze-2018). У них візьмуть участь представники Болгарії, Великої Британії, Італії, Греції, Грузії, Данії, Естонії, Канади, Литви, Норвегії, Румунії, Польщі, США, Туреччини, Швеції, Індії, ОАЕ і Молдови.

Навчання пройдуть з 9 по 21 липня в Одеській і Миколаївській областях, а також у північно-західній частині Чорного моря.

Україну представлятимуть близько 30 кораблів, катерів (не лише ВМС ЗС України, а й прикордонних), авіаційна техніка і приблизно півтори тисячі військовослужбовців. Крім ВМС України і Шостого флоту США, у маневрах візьмуть участі кораблі, субмарина і підрозділи країн-членів НАТО та учасників програми «Партнерство заради миру».

Особливістю Sea Breeze-2018 стане управління силами морського, наземного і повітряного компонентів з моря. Багатонаціональний штаб буде розміщуватися на кораблі управління ВМС США USS Mount Whitney, який перебуватиме уу відкритому морі.

Довідка УНІАН. Українсько-американські навчання серії «Сі Бриз» проводяться щорічно з 1997 року відповідно до «Меморандуму про порозуміння та співробітництво з питань оборони та військових відносин між Міністерством оборони США та Міністерством оборони України» від 1993 року. Вони проводяться з метою підготовки та нарощення бойової готовності ВМС України на двосторонній основі, але є відкритими для інших країн.