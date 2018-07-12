В Міноборони причиною вибуху міномета «Молот» на Рівненщині назвали подвійне заряджання - ЗМІ

Заступник міністра оборони наголосив, що на момент проведення стрільб на Рівненщині вся зброя і боєприпаси були в технічно справному стані.

У Міністерстві оборони України стверджують, що міномет «Молот» вибухнув на Рівненському полігоні 6 липня внаслідок людського фактору - подвійного заряджання.

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Як повідомляє «Громадське», відповідну заяву на засіданні комітету з нацбезпеки і оборони зробив заступник міністра оборони Ігор Павловський.

«Під час проведення слідчого експерименту було з’ясовано, що трагічний випадок стався внаслідок подвійного заряджання міномету під час проведення стрільб. При цьому встановлено, що вся зброя і боєприпаси були в технічно справному стані на час проведення стрільб», — зазначив Павловський.

За словами заступника міністра, слідчі провели експеримент із чотирма мінометами. Результати експерименту були передані до Інституту судових експертиз, аби «остаточно визначити причину».

Раніше повідомлялось, що прокуратура розглядає три версії причин вибуху міномета "Молот" після проведення слідчого експерименту на Рівненському полігоні.

"Перша версія — це людський фактор — подвійне зарядження міномету, друга — неналежний стан міномету "Молот" і ще в нас третя версія сьогодні з'явилась — це неналежний стан міни, яка заряджалась", — зазначив військовий прокурор Рівненського гарнізону Юрій Табака.

Як повідомляв УНІАН, 6 липня під час тактичних навчань на військовому полігоні в Рівненській області вибухнув міномет, у Міністерстві оборони повідомили про трьох загиблих і дев'ятьох поранених.